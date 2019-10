"Amici Celebrities", giallo sulla lite: non va in onda

La quarta puntata di “Amici Celebrities” è stata la più commentata sui social, Twitter su tutti. C’era interesse per l’ingresso in corsa di Michelle Hunziker e per eventuali modifiche, ma il risultato è stato al di sotto delle aspettative condito pure dal giallo del montaggio.

Anche l’occhio meno esperto dei social si è accorto del montaggio da tv locale e non ha perdonato. Secondo alcune anticipazioni del sito “il vicolo delle news”, infatti, durante la registrazione c’era stato uno scontro acceso tra il quarto giudice Giulio Scarpati ed Emanuele Filiberto di Savoia (in gara a discapito di Francesca Manzini) in merito a una canzone di Gaber culminato nella frase dell’attore al principe “la prossima volta usa il cervello”. Critica applaudita dal pubblico che ha anche rumoreggiato a suon di “buuu” per l’inspiegabile vittoria di Filiberto su Massimiliano della squadra bianca.

L’inizio del confronto si è visto, il succo no. Sarebbero state eliminate anche le battutine hard della giuria su Filippo Bisciglia e Pamela Camassa e sarebbe stato ridotto l’intervento comico di Pucci i cui doppi sensi non sono piaciuti a Platinette e Ornella Vanoni a giudicare dal labiale (“va sul facile, scontato”) e alla stessa Hunziker che si è lasciata sfuggire: “Ma daiii!”.

Su Twitter, alcuni utenti presenti alla registrazione, hanno scritto: “Come mai questa censura? Grave e brutta cosa! Scarpati aveva pienamente ragione! Non si può toccare il principe per caso?”, “Rispetto alla registrazione di ieri, non avete idea di quante perle hanno tagliato.. non immaginate”, “Si vede che hanno tagliato parecchie parti, la discussione tra Filiberto e Giulio Scarpati l’hanno messa in caciara, Andrea Pucci due minuti neanche, vogliono farci andare a letto prima?”, “Hanno tagliato il commento di Giulio Scarpati contro Filiberto, e gli applausi di noi del pubblico. Emanuele maleducato e incapace, i buu erano perché non si capiva come avesse fatto a vincere”. Perché sono state tagliate le parti più pepate, quelle che in genere fanno impennare l’audience?