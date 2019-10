"Amici Celebrities" crolla. Hunziker, esordio da dimenticare

Niente da fare per “Amici Celebrities”. La quarta puntata dello show di Canale 5, condotta da Michelle Hunziker, affonda al 15,30% di share con 2.738.000 telespettatori nonostante abbia chiuso alle 00.45. Il film “Il Diritto di Contare” su RaiUno stravince la prima serata di mercoledì 9 ottobre con 4391.000 telespettatori e il 20,50% di share. Allo spin off di “Amici” non ha giovato il cambio di giorno (anche se sulla carta la concorrenza era meno forte) e di conduzione: una Hunziker molto emozionata ha svolto il compito al massimo delle sue capacità, ma non è riuscita a scrollarsi di dosso (per ora) l’impressione di essere una supplente.

La maestra Maria De Filippi non ha eredi: i suoi programmi sono tagliati e cuciti a sua immagine, somiglianza e personalità. Tolti questi, manca la parentela mediatica, il senso di affettività e di famiglia allargata, l’idea di una tv che strappi la quarta parete come a teatro che solo la De Filippi è in grado di trasmettere (da “Uomini e Donne” a “C’è Posta per Te” passando per “Amici”). Senza la sua impronta, resta una lunga sagra di gente più o meno simpatica che canta e balla in maniera mediocre o sufficiente. E purtroppo l’evidente passione non basta a tenere il pubblico incollato allo schermo.

“Amici Celebrities” è stato il programma più commentato sul web mercoledì sera, ma ha preso una batosta anche nel target commerciale: il toccante film di RaiUno ha registrato 2.487.000 spettatori per il 19.14% di share, lo show di Canale 5 ha ottenuto 1731.000 spettatori pari al 15.73%. Tra i giovani RaiUno ha segnato 413.000 “teste” pari al 15.97% di share e tra gli adulti 2.706.000 telespettatori per il 23.83% di share. “Amici Celebrities” si è fermato a 427.000 spettatori per il 19,32% di share e si è fatto doppiare nel target adulti: 1314.000 per il 13,91% di share. In sovrapposizione (fonte Bubinoblog) il film “Il Diritto di Contare” parte dal 19% e chiude in alto con il 29% di share, mentre la curva di “Amici Celebrities” è piatta: sempre al 15% di share arrivando a trovarsi sotto di 15 punti rispetto al film. Dalle 23.45, in solitaria, lo show ha toccato il 22% di share.

Sulle altre reti: bene Rocco Schiavone su RaiDue con 2142.000 spettatori e il 9,3% di share e su RaiTre “Chi l’ha visto?” che conferma l’8,90% di share e oltre 1.800.000 telespettatori. Da segnalare che i dati Auditel del pomeriggio sono impietosi per “La Vita in Diretta” ferma al 12,46% di share con 1.354.000 telespettatori, mentre “Pomeriggio cinque” di Barbara d’Urso resta leader in quella fascia: 2.039.000 spettatori pari al 19.67% nella prima parte e 2.012.000 nella seconda con il 17,66% di share.