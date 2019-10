Ciro Ferrara, bye bye Amici: "Torno a casa a fare il nonno"

Ad "Amici Celebrities" Ciro Ferrara show tra gaffe e un annuncio speciale. Dopo lo show con Al Bano e il duetto con il cantante l'ex calciatore è il quinto eliminato della prima edizione del talent dei vip. Esce però a testa alta e fa sapere la lieta novella: “Sono felice di tornare a casa perché ho saputo che presto diventerò nonno! Mia figlia mi aveva raccomandato di non dirlo perché non è ancora al terzo mese, ma non ho resistito. Sono contento però non dovrà chiamarmi nonno!”.