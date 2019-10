Al Bano super show, clamoroso Ciro Ferrara

Show di Al Bano e gaffe di Ciro Ferrara ad "Amici Celebrities". Alla terza puntata dello talent dei vip del sabato sera di Canale 5, nel "regola-mariano" spunta una novità: la fascia verde dell’immunità. Per conquistarla, i concorrenti devono duettare con Al Bano senza sbagliare l’intonazione della propria strofa.

Gli unici ad accettare la sfida proibitiva sono i capitani coraggiosi Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia e Francesca Manzini. Steccano tutti e tre e niente di fatto. Ma il meglio lo dà Al Bano che sta al gioco e rincuora Ciro Ferrara: “Se canti come giochi a pallone siamo a posto”. Tuttavia l’ex juventino non ha l’ugola vellutata come il piede: “Mi sono candidato, ma in realtà era una scusa per fare una foto con il maestro”. Subito dopo Ferrara canta “Tu vuo’ fa l’americano”, Ornella Vanoni lo stuzzica: “Canti solo in napoletano?!”, mentre il leone di Cellino San Marco lo promuove: “Qui è stato bravissimo, sia nel canto che nel ballo. Il brano di prima era difficile, anche per me”.

Ferrara passa dall’emozione della prima serata alla sfacciataggine dello scugnizzo napoletano: “Volevo dire una cosa: mi sono sempre chiesto cosa provano i cantanti quando salgono sul palco, sto cominciando a capirlo ora e mi “sto ca**ndo sotto!”.