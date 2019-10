Boom De Martino, l'ex ballerino promosso dopo Amadeus

Se tre indizi fanno una prova, Stefano De Martino si conferma presentatore dalla stoffa buona come quella delle cravatte di Marinella, storico sarto di Napoli. Il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, gli ha affidato “STEP - Stasera tutto è possibile”, fino all’anno scorso nelle sapienti mani di Amadeus. Un rischio (come sempre quando si tratta di lanciare volti nuovi) che ha ripagato: l’ex ballerino di Amici sta crescendo in fretta. Al pari degli ascolti.

Il suo esordio è stato salutato da 1.310.000 spettatori con il 6.79% di share, la seconda puntata ha ribadito l’interesse del pubblico di mamma Rai (1.396.000 telespettatori pari al 7.3% di share) e la terza ha fatto boom toccando il 7.8% di share e 1.564.000 spettatori. De Martino era stato preceduto da due flop in coppia con la moglie Belen Rodriguez (la Festa della Taranta e la sconclusionata presentazione del Festival di Castrocaro) che avevano sollevato qualche dubbio sulle sue capacità, ma a quanto pare balla molto meglio da solo. Se la coppia italo argentina lavorerà di nuovo insieme lo farà solo con “criterio e in modo ragionato”.

Stefano De Martino, scoperto e lanciato da Maria De Filippi quasi 10 anni fa, a quasi 29 anni ha iniziato una seconda vita. Dice di sé: “Scelgo con grande attenzione le proposte di lavoro. Mi rimproverano perché dico sempre no, ma è giusto così” apparendo sicuro e sfacciato al tempo stesso. Si deve fare le ossa, deve imparare a condurre di più e a fare meno il concorrente, deve portare ordine e non solo simpatica caciara (spesso non fa rispettare le regole del programma), ma ha dimostrato personalità uscendo sua sponte dalla comfort zone del cono di luce di Belen. Ora non è più il “signor Rodriguez” o per dirla simpaticamente alla Virginia Raffaele: “Ma è Di o De Martino?”. Ora è il presentatore in rampa di lancio di Rai 2.