Porte aperte in banca... per ammirare l'arte.

In banca non solo per chiedere un mutuo o un prestito, ma per alzare gli occhi sulle volte affrescate dai grandi della pittura italiana. Sono oltre 100 i palazzi storici delle banche e delle Fondazioni che saranno visitabili sabato 5 ottobre gratuitamente. La XVIII edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall'Abi, presenta quest'anno 5 nuove sedi "in mostra" per la prima volta. Porte aperte quindi per l'intera giornata, a 70 edifici di banche e 30 di fondazioni di origine bancaria in 62 città; tra le perle del patrimonio da visitare, la sede centrale della Banca d'Italia a Roma (Palazzo Koch) e la salita agli affreschi del Pordenone in santa Maria di Campagna, organizzata dalla Banca di Piacenza. La regione col piu' alto numero di sedi storiche che accoglieranno il pubblico è l'Emilia Romagna (20), seguita da Lombardia (15), Piemonte (14), Toscana (9) e Lazio (8). A livello cittadino, in cima si trova Torino (7), seguita da Milano (6) e Roma (5). L'iniziativa rappresenta "un'opportunità" straordinaria per il grande pubblico di visitare e conoscere la bellezza del patrimonio artistico delle fondazioni bancarie", ha affermato il ministro per i Beni e le Attivita' culturali e per il Turismo, Dario Franceschini . "Le giornate Abi - ha aggiunto - dimostrano anche il lavoro meritorio e decennale che hanno svolto le banche per conservare questo inestimabile patrimonio. Si puo' e dovremo fare di più per i privati che tutelano e valorizzano il patrimonio artistico italiano". In Italia - ha osservato Franceschini - vi e' un patrimonio di beni culturali "sconfinato" e la vastità del patrimonio pubblico ha portato a non dare il sostegno "che il privato meriterebbe". Tra i palazzi visitabili a Roma la Direzione Generale di Bnl a Roma, Palazzo Orizzonte Europa in viale Altiero Spinelli 30.