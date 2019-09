Emanuele Filiberto, Vanoni-show sul principe in gara

Ornella Vanoni e l’eleganza dell’ironia. Nella seconda puntata di “Amici Celebrities”, in onda ogni sabato su Canale 5, la cantante ha strappato più di un sorriso parlando di Emanuele Filiberto di Savoia: “È il più carino della sua famiglia!”.

Ornella Vanoni non deve amare la famiglia Savoia, ma ha preso in simpatia Emanuele Filiberto: “Non canterà benissimo, ma fa quello che deve fare, va dal pubblico, fa lo show, intrattiene”. Maria De Filippi si è accorta della simpatia e ha dato il via a un siparietto: “Ornella ti piace Emanuele vero?” e quella, seppur lontana dalla spettacolare vivacità dimostrata a Ora o Mai più, ha risposto: “Lo trovo il più carino della sua famiglia! E' anche il più giovane? Ok, ma sempre il più carino. Ha una moglie fissa?!”, “Eh beh, sì, sempre quella e due bambine, due savoiette, anzi savoine” ha affermato il principe servendo alla Vanoni la battuta su un piatto d’argento: “Ah due savoiardi!”. La migliore.