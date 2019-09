Cecchi Gori operato d'urgenza per appendicite

Vittorio Cecchi Gori operato d'urgenza al Gemelli. Ore 15.43 di sabato 28 settembre: sul cellulare del prof. Antonio De Luca, medico legale e amico di Cecchi Gori, arrivano varie chiamate partite dal telefono dell’ex produttore. “Vittorio trema, sta male”, racconta al medico un assistente di Cecchi Gori. “Arrivo”, risponde De Luca - che due anni fa gli ha salvato la vita durante un improvviso malore. Al quartiere Parioli arriva il 118. Cecchi Gori viene trasportato in ospedale. Appendicite. Operazione in serata. “L’intervento, come informa il nosocomio, è andato bene e al momento le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla terapia intensiva post chirurgica”.