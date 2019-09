Andrea Preti a teatro debutta come produttore

Andrea Preti firma come produttore una commedia teatrale divertente ed esilarante, intitolata “3 Attori in Affitto”. Lo spettacolo andrà in scena a partire da mercoledì 2 ottobre al Teatro delle Muse di Roma, fino al 6.

Un’esperienza diversa per Preti (gestito dalla Alex Pacifico Management), che per una volta si mette accanto alle maestranze, dopo gli ultimi successi cinematografici, fra i quali “Di tutti i Colori”, film che gli è valso il Premio come miglior attore al Festival del Cinema di Sabaudia.

“3 Attori in Affitto”, scritto e diretto da Vittorio Hamarz Vasfi, è una commedia divertente interpretata dallo stessi Vasfi, insieme a Ludovico Fremont, Pio Stellaccio e Mavina Graziani.

L’autore racconta in modo divertente il quotidiano dei protagonisti cercando di superare con leggerezza anche le situazioni più difficili. Portando in scena la semplicità con cui si intrecciano culture diverse ed il ritmo sostenuto, dato dalla perfetta complicità tra gli interpreti e dai molteplici doppi sensi, che suscitano continua ilarità.

E’ possibile assistere allo spettacolo dal mercoledì alla domenica alle ore 21. I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro delle Muse.