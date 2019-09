Romina Power commuove il web con la sua dedica a Ylenia

Una foto che le ritrae abbracciate e sorridenti. Così Romina Power su Instagram ha voluto ricordare la figlia scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans. Della ragazza, allora 23enne non si seppe più nulla. «La mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo», ha scritto la Power, con accanto un cuore.

Intanto si vocifera che Romina potrebbe andare a Sanremo con Albano che in queste ore ha annunciato un nuovo pezzo scritto da Cristiano Malgioglio e registrato con la Power («È un brano al quale ancora stiamo lavorando ed è in fase di mixaggio»). Il cantante ha confermato anche una tournée con la ex moglie («Alcune date le faccio da solo, per esempio ora parto per il Canada. Poi con Romina andremo in Australia… Cantare con Romina mi piace ancora perché, sotto quell’aspetto, tutto è rimasto come un tempo. Il tempo della felicità si è fermato, c’è la stessa emozione, lo stesso divertimento, la stessa voglia di giocare. È divertentissimo esibirmi con lei»).

E soprattutto ha lasciato una porta aperta a un clamoroso ritorno a Sanremo in gara proprio con Romina: «Non ci penso a Sanremo. Però mai dire mai… Lo deve decidere anche Romina. Lei non ama molto il festival. O meglio, non ama le gare canore. Ha una formazione americana e non capisce la gara tra canzoni. A me la gara invece dà i brividi. Mi piace quando l’adrenalina comincia a salire». Il cantante in un'intervista allo stylist e conduttore televisivo Giovanni Ciacci per il settimanale OGGI, dice: «Sì, sono innamorato: dei mei figli, della vita e di mia mamma che è una splendida ragazza di 96 anni». Parla anche Jasmine, la figlia che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso: «Che papà è Al Bano? Un papà che a volte può essere rigido, ma affettuoso e molto presente». E ancora: «Il mio sogno è un duetto di papà e Sfera Ebbasta».