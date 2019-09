Prati, giallo pure sul cachet. Perché non va più a Mediaset?

Pamela Prati corteggiata da Mediaset? Scoppia un altro giallo sulla showgirl. Adesso spunta l’indiscrezione di Fanpage secondo cui la showgirl avrebbe rifiutato 500 mila euro dicendo no ad Alfonso Signorini e altri programmi (Toffanin e d’Urso). "L’offerta avrebbe previsto l’esclusiva televisiva dell’immagine di Pamela, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip", scrive Fanpage.it.

Intanto, domenica scorsa, la Prati è stata ospite di Massimo Giletti per raccontare la sua verità sul matrimonio annunciato e mai celebrato con Mark Caltagirone (l'uomo mai esistito). Insomma, il giornalista ha riacceso i riflettori sul Prati-gate. Pamela, in studio ha raccontato particolari piccantissimi della sua relazione on line con quell’uomo dall’identità sconosciuta che si nascondeva dietro un account. Cosa accadrà ora a Cologno Monzese dopo l’ospitata di Pamela a La7? Sembra ci sia stato un terremoto e sia in atto un piano per riportarla a Canale5. Forse in veste di super ospite. Meglio usare il condizionale.