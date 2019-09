Pio e Amedeo al veleno su Marco Carta. La De Filippi non ci sta

"Marco Carta non ha rubato". Fuori programma ad "Amici Celebrities", lo show di Maria De Filippi che vince ma non convince. Durante lo sketch comico, Pio e Amedeo hanno ironizzato sul caos dell'attuale momento politico fino a dire: "Maria non ci dire che anche tu ti sei lasciata con Maurizio altrimenti finiamo a rubare come Marco Carta". La De Filippi ha sorriso a denti stretti salvo precisare due volte: "Ma non ha rubato... non ha rubato". Dunque una difesa decisa dell'ex vincitore di "Amici".

Marco Carta e una sua amica, il primo luglio scorso, sono stati fermati alla Rinascente di Milano con l'accusa di furto aggravato di sei magliette del valore di 1200 euro. Il cantante non si è presentato alla prima udienza per l'eccessivo stress, ma i suoi avvocati hanno chiesto il rito abbreviato condizionato alla visione dei filmati del grande magazzino giudicati determinanti sia dall'accusa sia dalla difesa. La sentenza è prevista per il 31 ottobre.