La De Filippi ride ma che colpo per Alberto Angela. Ecco perché

La sfida Auditel del sabato sera dice “Amici Celebrities” di Maria De Filippi: vince in sovrapposizione su “Ulisse” con Alberto Angela. Il nuovo programma di Canale 5 - in onda dalle 21.27 a 00.50 - al debutto ha conquistato 3.274.000 telespettatori pari al 20,61% (la curva sale al 25% in seconda serata), mentre “Ulisse, il piacere della scoperta”, dedicato a Gerusalemme ai tempi di Gesù - in onda dalle 21.25 alle 23.49 - ha portato su RaiUno 3.502.000 telespettatori pari al 18,97% (l’ufficio stampa Rai sottolinea la vittoria in termini di telespettatori, nda). Numeri su cui ha pesato il derby serale Milan-Inter. A guardare i target specifici, ad “Amici Celebrities” - non talent, ma varietà carino privo del colpo di genio di Maria De Filippi tanto da spaccare i social (non promosso, non bocciato, rimandato?) - manca lo zoccolo duro dei giovani (non è bastata la fedeltà al brand): tra i 15 e 34 anni ha ottenuto una media di 440.000 telespettatori per il 23.93% di share, meglio tra gli adulti con 1.662.000 “teste” pari al 19.54%. Per “Ulisse”: 235.000 telespettatori pari all’11.49% tra i giovani e 2.499.000 spettatori per il 24.87% tra gli adulti. Non c’è storia nel target commerciale dove “Amici Celebrities arriva a 1.986.000 telespettatori pari al 21.17% e “Ulisse” si ferma a 1.611.000 per il 15.11% di share.