Romina Power, che gaffe! Ecco chi resuscitano a Domenica In

Mara Venier mattatrice della domenica. La sua “Domenica In” è perfettamente bilanciata: il trash si alterna alla serietà, l’allegria dà la mano alla riflessione, i doppi sensi sono diluiti nel racconto e non enfatizzati fino a renderli sgradevoli.

La lunga intervista con Romina Power ha fatto superare picchi del 24% di share grazie alle rivelazioni su Al Bano (“mia madre non poteva vederlo, lo chiamava scimmia occhialuta. Quando le ho detto che pensavo di separarmi mi ha risposto ‘proprio adesso che iniziavo ad accettarlo’”), allo scivolone sui “troppi vaccini” (la bella e brava figlia Cristel, in collegamento video dalla Croazia, l’ha corretta subito: “Bisogna fidarsi del proprio medico”) e a una gaffe “mortuaria”. Mara Venier ha ricordato che Cristel e Romina jr erano nate in casa grazie a Mirella, una bravissima ostetrica, e Romina: “Sì, ne conservo un ricordo bellissimo, siamo rimaste in contatto finché era in vita. Lei era più grande di me”. La Venier, stupita sapendo della sorpresa, ha reagito con prontezza: “Finché era in vita?? Non c’è più? Zia Mara è riuscita a resuscitare Mirella! E’ viva ed è quaaaa!!!”, poi si è rivolta alla signora: “Sono contenta che sia viva, Romina l’aveva data per morta” e quella: “Abbiamo degli acciacchi però andiamo avanti e sto anche bene in vita!”. Romina Power è scoppiata a ridere e si è giustificata: “Le avevo mandato l’invito per le nozze di Cristel e non avevo ricevuto risposta… che figuraccia”.