Colpo di scena a Domenica In. Romina chiama Emiliano risponde

“Vorrei chiedere pubblicamente a Emiliano di salvare le coste della Puglia, evitando che l’attività dei depuratori possa inquinare le acque del mare. La prego”. A lanciare l’appello ecologista al governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, è Romina Power, ospite di Mara Venier, per il secondo anno consecutivo al timone di Domenica In, che oggi ha riaperto i battenti dagli studi Frizzi della Rai.

Pochi minuti dopo, il colpo di scena. Emiliano chiama in diretta chiedendo di parlare con la Power. “Volevo contattarla da tanto, ma non sono riuscito tramite i suoi collaboratori”, le dice. Il presidente della Regione Puglia rimarca l’aspetto positivo dell’azione dei depuratori, dicendosi pronto ad incontrare la Power per approfondire il tema. E sul sì alla sua richiesta arrivato dalla bocca dell’ex moglie di Al Bano scherza: “Avrò il numero di Romina Power…”.