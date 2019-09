Rai1 mostra i muscoli. E Storie italiane guadagna mezz'ora

Le storie di tutti i giorni, quelle che passano per la cronaca e l’attualità. Ma sempre dalla parte dei più deboli con le telecamere di Storie italiane (il programma del daytime di Rai1 con Eleonora Daniele) pronte a raccontare ogni sfaccettatura della realtà. E il programma della Daniele, che da quest’anno ha conquistato mezz’ora in più, sta spopolando con ascolti altissimi già dalle prime puntate. Merito di una squadra che funziona da anni, ma anche del grande lavoro del nuovo vicedirettore della Rete ammiraglia Milo Infante (che da mesi sta lavorando in modo incessante). Di inchieste a Storie italiane ne vengono realizzate tantissime. Un esempio è la storia di Maria Antonietta Rositani, la donna di Reggio Calabria che è stata bruciata dal suo ex, Ciro Russo (la Daniele nelle scorse settimane ha scritto sui social un lungo pensiero a Maria Antonietta, seguendo giorno dopo giorno quella assurda storia. Sempre dalla parte delle donne, spesso indifese. Ma anche dalla parte dei più deboli: minori, famiglie in difficoltà (come è accaduto a Foggia dove da decine di puntate le telecamere della Daniele sono andate nei container di intere famiglie). L’attenzione per l’attualità e la cronaca ha fatto vincere alla Daniele numerosi premi giornalistici (come ad esempio il Premio Sulmona o il Premio “Diva e donna” al Festival di Venezia) e la sua trasmissione ha sempre ricevuto il bollino verde del Moige (Movimento Genitori).