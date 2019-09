Una coppia abbandona Temptation. Pronti i sostituti

Cuori in tempesta a Temptation Island Vip 2. Il programma, giunto alla seconda edizione e condotto da Alessia Marcuzzi, partirà lunedì 9 settembre su Canale 5, è registrato e questo permette di avere qualche anticipazione. Pago e Serena Enardu hanno abbandonato il docu-reality per un presunto tradimento di lei, come da un'Instagram Story pubblicata dal cantante, mentre Anna Pettinelli avrebbe chiesto il falò di confronto con il fidanzato Stefano Andrea Macchi. A riportare un paio di indiscrezioni è il sito "ilvicolodellenews.it" presente alle nuove registrazioni del Trono Classico di "UominieDonne".

Sul portale si legge che oltre alla presentazione dei nuovi tronisti, Maria De Filippi ha mostrato alcune clip di Temptation Island Vip annunciando che una coppia ha abbandonato il viaggio nei sentimenti: “Maria De Filippi non ha indicato chi siano, ma a quanto si è capito tra il pubblico sembra proprio essere Serena Enardu con Pago. Fanno anche vedere uno spezzone dove lei in riva al mare si dispera, piange e singhiozza. Sembra si sia affezionata ad un tentatore. La coppia è stata sostituita dal figlio di Pippo Franco, Gabriel e la fidanzata che ha già iniziato a combinare sfracelli, infatti mandano un video dove si vede che è in barca e balla divertito con ben due tentatrici mentre beve compiaciuto”. Sempre il "vicolodellenews.it" riporta che la speaker radiofonica Anna Pettinelli si sarebbe infuriata per il comportamento del compagno con una single e avrebbe chiesto il faccia a faccia immediato.