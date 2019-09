Totti star della tv. Sarà il divo di Celebrity Hunted

Francesco Totti dai campi di calcio ai campi lunghi. Lo storico capitano della Roma sarà un concorrente di “Celebrity Hunted”, il format inglese che va in onda sul canale tv di Amazon. E’ il settimanale “Chi” a riportare che l’ex dirigente della Roma avrebbe firmato per la prima edizione italiana del reality d’avventura in cui i concorrenti hanno un determinato numero di giorni a disposizione per sfuggire all’arresto di una squadra di “cacciatori” composta da ex poliziotti, esperti informatici e ex militari e raggiungere un posto sicuro per non farsi catturare. Ogni concorrente ha a disposizione un kit di sopravvivenza e una carta di credito con un po’ di soldi per riuscire nell’impresa. Probabilmente Totti ha deciso di prendere parte al programma come incentivo per Amazon ad acquisire i diritti della sitcom “Casa Totti”, di cui sono state girate due puntate zero. Nelle prossime settimane Totti andrà in Argentina dall’amico ed ex collega Daniele De Rossi.