"Il vino e le rose", il libro di Claudia Conte protagonista in Costa Smeralda

Si è tenuto nel suggestivo scenario della Piazzetta l'appuntamento della rassegna di "Porto Cervo Libri" organizzato dal Consorzio Costa Smeralda con “Il vino e le rose”, edito da Armando Curcio, scritto dall’attrice Claudia Conte, una delle giovani interpreti di maggior successo e non nuova a lavori letterari di un certo interesse. Ad introdurla la psicoterapeuta, giornalista e scrittrice Irene Bozzi Vecchioni che ha curato la prefazione del libro.

Con questa opera si conferma l'estro ed il talento della Conte. Nel libro tratta dell'essenza della vita, in un turbinio di sentimenti opposti tra bene e male, tra affetti e riflessioni delle tre protagoniste Luisa, Irene ed Eva. Che vivono nel tentativo di sconfiggere il degrado psicologico che vive l'essere umano nell'epoca postmoderna, soprattutto grazie all’amore. Un inno alla vita, un libro tutto al positivo da leggere ad ogni età.

Un appuntamento che ha portato nel Sottopiazza di Porto Cervo molti ospiti e grande successo. Tra questi Francesca Vecchioni, scrittrice e Presidente di Diversity, che lotta per superare tutte le discriminazioni e favorire una visione del mondo positiva che consideri le differenze come valori e risorse preziose per tutti e scrittrice, con le piccole Nina e Cloe. Presente anche la giornalista sportiva Claudia Peroni, inviata della Formula 1 per Mediaset, la giornalista di Porta a Porta Maria Cristina Bigongiali, Wendy Kay con la figlia nota influencer Soleil Stasi, il manager dei vip Franco Scelsi, Antonella Luberti con il marito Vittorio Gennaro, il dirigente di Gucci Stefano Belli con il compagno Daniele Tozzi, gli imprenditori Giuseppe Spadaccini, Angela Grimaldi, Samuele Ussia, Francesco Irace, Salvatore Paravia e tanti altri.