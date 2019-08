Amici Vip, ecco perché Wanda Nara ha fatto flop

Amici Vip non fa per Wanda Nara. L’inarrestabile madre-procuratrice-stilista-moglie di Mauro Icardi si è presentata negli studi di Via Tiburtina a Roma ed è stata rispedita a casa con il primo treno utile per Milano. Secondo la rivista “Chi”, la bombastica argentina voleva condurre il talent show prodotto dalla Fascino e non prendervi parte come concorrente, ma il provino è stato un flop. Sul settimanale si legge: “La moglie di Mauro Icardi cerca di fare strada in tv. Wanda Nara si è presentata ai provini di Amici Vip, ma nella sua testa, e secondo il suo curriculum, c’era la volontà di parteciparvi non come concorrente, bensì come conduttrice. Wanda è stata così rispedita a casa. Ora troverà posto a Tiki Taka, anche se con un ruolo ancora indefinito”. Intanto va avanti la formazione del cast del programma ideato da Maria De Filippi. Tvblog ha anticipato la presenza dell’imprenditore e volto di Masterchef, Joe Bastianich, e ritiene che siano vicine alla firma Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, e Laura Torrisi, ex GF6 e attrice che ha avuto una figlia da Leonardo Pieraccioni. Enrambe sono toscane di Prato. Il settimanale “DivaeDonna” invece avanza i nomi di Marco Carta e Aurora Ramazzotti che ritroverebbe la mamma. Michelle Hunziker, infatti, sarà la conduttrice della prima edizione come svelato dal sito davidemaggio.it.