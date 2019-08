Miss Italia ad Alessandro Greco: celebreremo la nostra grande bellezza

Alessandro Greco sarà il conduttore della finale di Miss Italia il 6 settembre su Rai 1. Il presentatore pugliese l'ha spuntata su Flavio Insinna e sarà dunque al timone della ottantesima edizione del concorso che quest'anno torna sulla prima rete della tv pubblica. È la sua prima volta, ma già negli anni Novanta ha condotto le Prefinali a Riolo Terme e proprio a Miss Italia ha conosciuto Beatrice Bocci, poi diventata sua moglie, classificatasi seconda alla finale del 1994, primo anno in cui sono state ammesse nel concorso per regolamento le concorrenti mamme e sposate e, quindi, definita a tutti gli effetti "Miss Mamma".

"Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati", dichiara il conduttore reduce dal successo del quiz "Zero e lode!". A Miss Italia "verrà esaltata la bellezza italiana in tutte le sue forme, anche quella dell'Italia stessa: un'occasione per celebrare la storia del concorso ma anche quella della società e del costume italiani". Perché "Miss Italia non è mai stato un concorso solo sulla bellezza, anche quando è stato contestato: la mercificazione della donna appartiene ad altri ambiti. Lo proveremo a fine serata", afferma.

Greco, molto apprezzato da Enzo e Patrizia Mirigliani e in varie occasioni molto vicino al concorso, prende il posto di Francesco Facchinetti, alla guida nelle ultime tre edizioni. Alessandro è noto soprattutto per il programma musicale "Furore" ed è uno degli speaker di Rtl 102.5. Lo scorso anno ha inoltre condotto Zero e lode su Rai 1