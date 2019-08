Pamela, i due film e la crisi d'identità... Il Prati-gate non finisce più

La soap continua con colpi di scena clamorosi e retroscena. Stiamo parlando ovviamente del Prati-gate. Ed ogni notizia, che corre alla velocità della luce, rischia di invecchia in pochi istanti.

Ma non mancano le novità. Andiamo per gradi. Giorni fa è arrivato il clamoroso stop alla proiezione del trailer del fanta-triller del regista Gianni Ippoliti (era previsto al Festival di Maratea), che ha risposto con il suo legale Fabio Verile alla showgirl.

Adesso, arriva un’altra sconvolgente verità. Sulle pagine del settimanale Oggi, la Prati sembra che abbia annunciato di aver chiuso col passato accarezzando l’idea di voler girare un film come Paola Pireddu (il suo vero nome all’anagrafe) per poi precisare sui social di essere stata ancora una volta fraintesa.

E in tutto questo, il regista Gianni Ippoliti - che continua a girare il suo corto - fa una rilevazione bomba. “Sembra incredibile, ma nel mio fanta-thriller (che sto girando) c’è una scena in cui in un’intervista alla showgirl lei annuncia il suo addio a Pamela Prati per poi precisare di essere stata travisata”. Insomma, tutto questo è accaduto per davvero. Stando a quanto afferma la Prati in un post apparso sul suo account Instagram. Dove testualmente scrive: “... a cuore aperto parlo di me, e qualcuno ha travisato scrivendo che io avrei detto addio a Pamela Prati e fare largo a Paola. Io non posso dire addio a Pamela Prati perché Pamela Prati sono io come lo sono sempre stata come sempre sono stata Paola, Io sono sempre Io, una Donna, un’Artista. Io, inesorabilmente, Io”.