Antonella Clerici non tradisce la Rai: "Ecco cosa condurrò"

«Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia che dura da 33 anni con la Rai»: così Antonella Clerici mette fine a ogni tipo di polemica e sul suo profilo Instagram parla del rapporto con la Rai (con un contratto che scadrà nel 2020). La Clerici, solo pochi giorni fa, aveva rifiutato la conduzione di Miss Italia.

Con la sua ultima decisione, sfuma l’ipotesi di un passaggio a La7 con Urbano Cairo che avrebbe voluto arruolarla tra i big della sua Rete. Per Antonellina nazionale ci sarebbe stato un format ad hoc: un mix tra intrattenimento - varietà - informazione.

La Clerici, con un passato solido in Rai, ha reciso di non “tradire” l’azienda di viale Mazzini. «Con la mia consueta schiettezza ho detto “no” a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa. Farò, invece, lo Zecchino d’Oro per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. So che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per l’affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi!», conclude la conduttrice che alla presentazione dei palinsesti Rai (il 9 luglio a Milano) non aveva ottenuto alcun programma - dopo la parentesi con Portobello lo scorso anno.