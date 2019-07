È morto Rutger Hauer. Addio al "replicante" di Blade Runner

Lutto nel mondo del cinema. È morto all'età di 75 anni Rutger Hauer, l'attore olandese che divenne popolare in tutto il mondo per il suo ruolo del replicante Roy Batty in "Blade Runner", il film cult di Ridley Scott del 1982. Lo ha reso noto il suo agente. I funerali, secondo quanto si apprende, sono stati già celebrati.

Tra i film che lo hanno visto protaginsta Ladyhawke (1985) con Michelle Pfeiffer, The Hitcher - La lunga strada della paura e La leggenda del santo bevitore (1989) di Ermanno Olmi.