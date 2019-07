Mentana dice sì a Rovazzi, la strana coppia "Senza pensieri"

"Mitraglietta", come lo chiamano tutti per la sua capacità (unica) di stare in onda per ore ed ore, si prepara ad una nuova avventura. Una veste insolita per Enrico Mentana, direttore del tg La7 e fondatore del Tg5, che ha annunciato il sì a Fabio Rovazzi. Sembrerebbe la strana coppia. Il cantante (nato come youtuber) nel corso di The Flight, il programma di RTL102.5 condotto da La Zac e Fabrizio Ferrari, ha svelato che nel suo nuovo video ci sarà anche Mentana. Oltre, chiaramente, a Fabio Fazio e Max Biaggi (già annunciati in precedenza)

Il singolo "Senza pensieri", Rovazzi feat Loredana Bertè e J-Ax, in radio dallo scorso 10 luglio, è anche un monito: mettere da parte i problemi senza pensare a come risolverli. Soprattutto in un momento dell'anno come l'estate, dove le vacanze possono aiutarci ad essere più spensierati.



Non è la prima volta che Rovazzi chiama personaggi noti per i suoi video, sempre super virali. Lo scorso anno anche Al Bano Carrisi aveva fatto parte della hit dell'estate rispondendo con grande successo alla chiamata dello youtuber diventato ormai una vera e propria star.