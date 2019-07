Temptation, le fidanzate si sfogano tra parolacce e crisi di pianto

Lunedì 22 luglio su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island e Katia Fanelli e Sabrina Martinengo vivono rimorsi o prese di coscienza davanti al comportamento dei rispettivi fidanzati. Katia ha perso l’allure di bionda stratosferica, pardon fotonica, e a suon di parolacce esorta il compagno Vittorio Collina, imbarcatosi in un flirt con la tentatrice Vanessa, a lasciarla: “Boh, ma lasciami, lasciami, cos’è finora non hai avuto i cog***ni? Allora quando dico che è un cog***ne…. Adesso mi credete che è un cog***ne, guarda che figura da cog***ne sta facendo…”. Appellativi che sicuramente saranno una carezza sul cuore per Vittorio.

Altra bionda, altre amarezze. Sabrina Martinengo ha una sbandata per il giovanissimo Giulio Raselli, ex corteggiatore di “UominieDonne” e contemporaneamente ha denigrato il fidanzato Nicola Tedde, 12 anni più piccolo, in tutti i monti e in tutti i laghi, lui prima è rimasto perplesso, poi è passato al contrattacco strusciandosi sulla single Maddalena. E’ perfino entrato nella casa delle tentatrici dove non ci sono le telecamere: “Cosa ci fai qui?” ha detto Maddalena e lo sbarbatello Nicola: “Perché non si può? E’ illegale?”, “Eh sì sarebbe un po’ illegale”. Il rumore di bacetti e abbracci ha scatenato una crisi di pianto in Sabrina: pentimento o consapevolezza che rimarrà a mani vuote?