Diaco senza freni. Senti come bacchetta la Boralevi

Pierluigi Diaco, il conduttore di “Io e te”, il programma estivo di Rai1, bacchetta la scrittrice Antonella Boralevi: “Potevi darmi il tuo libro dopo sarebbe stato più elegante”.

Non c’è due senza tre e Pierluigi Diaco ci è ricascato. Dopo aver rimproverato in pubblico Vera Carbone e Patrizia Rossetti, ree di aver lasciato squillare il cellulare in studio, dopo aver redarguito l’attrice Giuliana De Sio (“lo amavo, ma ho scoperto che si faceva tutte”, “Giuliana siamo su Rai1!”), ha impartito una fin troppo severa lezione di bon ton a Antonella Boralevi.

Subito dopo esser stata presentata ,la giornalista – come fanno tutti gli ospiti che accettano un invito perché hanno qualcosa da promuovere - lo ha omaggiato con il nuovo libro: “Ti ho portato il mio romanzo”, ma Diaco ha replicato con stizza “Vuoi regalarlo a me in privato o vuoi farlo vedere davanti le telecamere?”, la Boralevi ha abbozzato un diplomatico: “Entrambe le cose”. Il conduttore però non ha glissato e ha continuato l’inutile umiliazione : “Magari questo lo facciamo dopo perché forse è più di buon gusto. (…). Voglio dire alla Boralevi che io avevo già qui il tuo libro, un conduttore si prepara sempre, non c’era bisogno che tu lo portassi. L’invito che tu volevi farti da sola a farlo vedere, io l’avevo già pensato”.

Nessuna controreplica da parte della Boralevi.