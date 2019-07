Il primo colpo di Signorini: chi ha firmato per il Grande Fratello Vip

Primo colpo per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: Antonella Elia ha detto sì. Gli autori della quarta edizione del reality di Canale 5, in onda a novembre 2019, stanno mettendo a punto il cast e come di consueto a luglio ci sono già le prime firme dei vip desiderosi di cimentarsi con le telecamere del loft di Cinecittà per rilanciare la propria carriera o acquisire maggiore popolarità.

Ebbene pare proprio che Antonella Elia, 55 anni, attrice ed ex valletta di Raimondo Vianello, Corrado e Mike Bongiorno, abbia firmato per il GFVip4, cioè la prima edizione condotta da Signorini, il direttore del settimanale "Chi" che per tre anni è stato fedele opinionista della bravissima Ilary Blasi. Antonella Elia, sublime animale televisivo, è un autentico strike per gli amanti dei reality, il litigio a suon di schiaffi e tirate di capelli con Aida Yespica all’Isola dei Famosi 2004 e la sfuriata a Pechino Express 2017 contro il cantante Achille Lauro (urlò tra le lacrime:“Mi ha detto che sono venuta a famri vedere in televisione! Co**one e tu che sei venuto a fare qui?Faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri e forse sparisci domani”) sono entrate nella storia del trash televisivo. Chi ben comincia è a metà dell'opera.