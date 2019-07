Antonella Clerici, il tweet su Temptation scatena i fan

Antonella Clerici in un tweet si candida per Temptation Island Vip2? Sarebbe un’ottima idea anche se voci di corridoio danno Alessia Marcuzzi vicina alla firma. E’ noto che la Clerici sia inspiegabilmente una delle grandi escluse dei palinsesti Rai, fatta eccezione per una serata Telethon. Ufficialmente ha preferito non commentare ma in un’intervista al settimanale Oggi ha dichiarato che se non si sente amata va altrove e ricomincia daccapo, poi ha tessuto le lodi di Maria De Filippi e Antonio Ricci: “Se penso ad Amici o a C’è posta per Te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la Notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv!”. Ebbene ieri sera su Twitter ha scritto: “Comunque Temptation è ipnotica”.

Comunque #TempationIsland e' ipnotica — Antonella Clerici (@antoclerici) 15 luglio 2019

E i follower l’hanno subito incoronata erede di Simona Ventura nella seconda edizione vip del docureality prodotto da Maria De Filippi. Ma la vera chicca è il commento dell’autore del programma Fabio Pastrello che ha risposto con l’emoji del bacino.