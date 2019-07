Temptation Island, i fidanzati non credono ai loro occhi

David e Sabrina non credono ai loro occhi. Nella quarta puntata di Temptation Island, in onda lunedì sera su Canale 5, tanti pianti e dispiaceri. David Scarantino è sempre più deluso e amareggiato per il comportamento della fidanzata Cristina che si diverte come se fosse una single a Ibiza. “Ridicola, nooo, ma non è possibile…non ci credo…è una donna adulta” dice il 40enne genovese vedendo un filmato nel pinnettu. E pensare che a Temptation ha capito di amarla e di voler fare il grande passo di un figlio insieme. David e Sabrina non credono ai loro occhi. Nella quarta puntata di Temptation Island, in onda lunedì sera su Canale 5, tanti pianti e dispiaceri. David Scarantino è sempre più deluso e amareggiato per il comportamento della fidanzata Cristina che si diverte come se fosse una single a Ibiza. “Ridicola, nooo, ma non è possibile… non ci credo… è una donna adulta” dice il 40enne genovese vedendo un filmato nel pinnettu. E pensare che a Temptation ha capito di amarla e di voler fare il grande passo di un figlio insieme.

Sabrina Martinengo invece ha circuito il tentatore Giulio in tutti i modi, gli ha detto chiaramente che vuole uscire dal villaggio insieme a lui e frequentarlo fuori nonostante la differenza di età: lui 28, lei 42 anni. Nicola Tedde, fidanzato di Sabrina, aveva assistito allibito alle quasi corna della donna, poi qualcosa è cambiato perché la Martinengo ha visto un RVM ed è scoppiata a piangere: "Me la sono cercata io, è colpa mia, ma se ci tieni a una persona, devi anche lasciarla andare". Altro che viaggio nei sentimenti, Temptation Island è un percorso a ostacoli.