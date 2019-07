A Matera in mostra i quadri da leggere

Quadri da leggere. Per ogni tela da vedere ci sarà un racconto da scoprire nella personale "L’Acqua e le Foglie" fino a lunedì a Casa Cava, a Matera, capitale della Cultura europea 2019. Il binomio artistico è tra Lisa Sorba (a destra, nella foto) che firma come LisSor le 15 opere in galleria, e Anna Macconi autrice di sei racconti: le prime saranno visibili accanto ai secondi stampati su pannelli. Il titolo dell’evento vuole evocare "la forza primigenia della vita - introducono le due artiste - che scorre, muore e si rigenera, nel ciclo perenne delle stagioni e nei giardini senza tempo". Il giorno dell’inaugurazione presentazione critica della storica dell’Arte Livia Poletti. La mostra è inserita nel progetto "Sense of place" dell’Associazione culturale RicercArte di Palermo, con il patrocinio di Comune di Matera, Regione Basilicata, Apt Basilicata e Fondazione Matera 2019. L’esposizione è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Ingresso libero.