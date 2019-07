Temptation Island, com'è finita tra Ilaria e Massimo

L’ultima puntata di Temptation Island ha registrato un nuovo record d’ascolti e la curiosità di scoprire come sia andata a finire tra le coppie è fortissima. Secondo “Il Vicolo delle News”, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis si sarebbero lasciati. La coppia romana conviveva e pensava a un figlio, ma il ragazzo ne ha combinate di tutti i colori: prima si è avvicinato a Federica Lepanto, poi l’ha “eliminata” a favore di Elena alla quale ha chiesto di “dormire insieme”, il tutto sotto gli occhi increduli di Ilaria che a sua volta si è consolata nelle braccia del bel Javier. Sul sito di gossip si legge: “La nostra amica Rebbie, che frequenta assiduamente una persona che conosce Ilaria, ci ha raccontato che i due si sono lasciati! D’altronde visto l’evolversi della storia non c’erano molti dubbi che fosse accaduta una cosa del genere, anche se a Temptation Island nulla è come sembra fino alla fine”. Ma soprattutto Elena e Javier hanno iniziato una storia con le loro rispettive “prede”?