Ventura a tutto calcio. Su Rai 2 Super Simo rimette la palla al centro

Palla al centro. Simona Ventura ricomincia dal suo vecchio amore: il calcio. E' una delle riconferme di Rai2. Di sicuro per lei c'è solo un programma di sport in diretta ogni domenica dagli studi di Milano. Nella fascia dalle 12 alle 13. Si tratterebbe di una Domenica sportiva con una nuova veste, un restyling che incorporerà anche la formula dell'intrattenimento. Simona, che ha iniziato la sua carriera tv come giornalista sportiva, si troverà sicuramente a proprio agio visto che ha condotto per molto tempo "Quelli che il calcio", sempre su Rai2. Voci di corridoio, vere e proprie spifferate, si rincorrono in queste ore alla velocità della luce. E spunta anche un'altra ipotesi per super Simo: "Il Collegio" (come voce narrante al posto di Giancarlo Magalli) e "The Voice", che dovrebbe partire nella prossima stagione. Troppo presto per parlarne. Un passo per volta.

Carlo Freccero, direttore della seconda Rete Rai, in carica fino a novembre, punta molto sulle novità. Insomma la sua è una ricetta vincente che porta un po' di aria nuova su Rai2. E la sperimentazione di Belen-De Martino alla Notte della Taranta è soltanto il banco di prova di un lavoro che poggia sulla sua grande esperienza manageriale. Qualche settimana fa, in occasione dell'evento Moige intitolato "Un anno di zapping", Freccero ha detto: "Punto a sfidare Mediaset con Rai2". Una frecciata che ha gelato Cologno Monzese, dove ha sede il quartier generale del Biscione. Per fare questo, per sfidare il colosso Mediaset, Freccero avrebbe deciso di puntare anche su artisti del calibro di Rocco Papaleo o Veronesi, che sono veri fuoriclasse della commedia italiana. Ci racconta una gola profonda di viale Mazzini che il direttore avrebbe accarezzato l'idea di coinvolgerli in un nuovo progetto. Non si sa ancora come, quando e - soprattutto - in quale veste li vedremo.

Poi c'è il capitolo Fazio. Che Freccero ha strappato a Rai1 (dopo le polemiche sui compensi). Tra l'altro Fazio, come vi abbiamo già svelato in anteprima mesi fa, era stato chiamato da Discovery. Un incontro lungo diverse ore a Milano che si è concluso con una fumata nera. Fazio ha accettato la proposta di Freccero. Et voilà: trasloco su Rai2, salutando il direttore della Rete ammiraglia Teresa De Santis. Infine, nel nuovo palinsesto di Rai2 non mancherà il proseguimento della sperimentazione avviata dal tg di Gennaro Sangiuliano che strizza l'occhio allo share con l'innesto di tante novità.