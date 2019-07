Bomba Rai, arriva Elisabetta Gregoraci. Ecco cosa farà

Le indiscrezioni e i rumors si rincorrono per i corridoi di Viale Mazzini che ha deciso di affilare le unghie per battere la concorrenza Mediaset. Secondo Dagospia, Elisabetta Gregoraci sta per ottenere la guida di una striscia quotidiana sulla Rai. L’ex moglie di Flavio Briatore, con il quale è in ottimi rapporti, è lanciatissima dopo “Made in Sud” e “Battiti live” e sul sito di Roberto D’Agostino si legge: “Pare che la RAI si sia accaparrata la conduttrice per una striscia giornaliera, che partirà ad ottobre, durerà per tutta la stagione ed è stata sponsorizzata fortemente da RAI pubblicità, che crede fortemente nel personaggio. E allora vedremo tutta la settimana Elisabetta a Milano. Mediaset non credeva a questa ipotesi e cerca un recupero ormai impossibile”.

Per Claudio Lippi, invece, si prospetta un ritorno a “La Prova del cuoco” dove aveva già collaborato con Antonella Clerici. Il conduttore 74enne dovrebbe affiancare Elisa Isoardi nel cooking show di Rai1 dopo gli ascolti non brillanti di questa stagione.