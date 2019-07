Lo contattiamo al telefono. Sta per salire sull'aereo diretto a Madrid. È atteso domani sera a Telecinco. Cristiano Malgioglio, opinionista del Gf Vip, difenderà la cantante e attrice spagnola di origine gitana Isabel Pantoja che sta partecipando al programma "Supervivientes" (che sarebbe "L’Isola dei famosi" in salsa spagnola).

Quel programma è l'unico nella storia dei reality a fare il 50% di share con ben tre dirette settimanali. "Partecipa una grande stella, un mito. Va a fare un famoso reality e ha bisogno di me. Ci conoscevamo da tempo. E' la mia cantante preferita e la difenderò dagli attacchi", racconta Malgioglio. Che stasera, invece, sarà super ospite al gaypride di Madrid.

Su di lui stanno puntando tutti. Chiambretti compreso, che lo vorrebbe in tv per la prossima edizione. Cristiano lascerà la sua amica Barbara? Mistero. Per adesso. E se Malgioglio fosse corteggiato professionalmente dalla Spagna (sua seconda casa)?