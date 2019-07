Cristina, il gesto inaspettato. E David la prende malissimo

Tempi duri a Temptation Island per i fidanzati: David è sconvolto dal comportamento di Cristina. La sesta edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia si sta caratterizzando per il carattere birichino di alcune fidanzate tra cui Cristina Incorvia. La dama del Trono Over frequenta il bel genovese David Scarantino da 4 mesi, ma entrambi hanno molti dubbi sul partner e una costante carenza di fiducia. Nella seconda puntata di Temptation Island, David ha ammesso di essere innamorato di Cristina, ma poi ha visto un video che l’ha fatto sussultare.

La fidanzata è entrata nella casa dei tentatori dove non ci sono le telecamere e David incredulo ha commentato: “Male, malissimo, sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere”.