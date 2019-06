Da Aladin agli Stomp, il Brancaccio cala gli assi della nuova stagione

Ecco la nuova stagione del Teatro Brancaccio. Si aprirà con un nuovo grande progetto musicale per famiglie: il 9 ottobre debutterà "ALADIN IL MUSICAL GENIALE" ideato e diretto da Maurizio Colombi regista, autore, attore, che insieme ad Alessandro Longobardi direttore artistico e produttore per OTI - Officine del Teatro Italiano in collaborazione con Viola Produzioni, proverà a regalare un’altra perla al pubblico dopo i successi dei musical Rapunzel, Peter Pan e La Regina di ghiaccio. Il cast, in via di definizione, ha come protagonisti Leonardo Cecchi nel ruolo di Aladin ed Emanuela Rei nel ruolo Jasmine. Per gli altri ruoli sono in corso le selezioni. Nel cast creativo: Rita Pivano (coreografie), Alessandro Chiti (scene), Francesca Grossi (costumi), Magnabosco, Barillari, Procacci (musiche).

Il 2 dicembre in scena tre icone dello spettacolo italiano: Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni nel loro divertente tour in versione teatrale. Anche Enrico Brignano, beniamino del pubblico di Roma, sarà presente nel cartellone della prossima stagione del Brancaccio con il suo "INNAMORATO PERSO", uno spettacolo nel quale ridere non è mai stato così emozionante. Torna, nel segno del “one man show”, Angelo Pintus con "DESTINATI ALL’ESTINZIONE" in febbraio, mentre in gennaio Geppi Cucciari in "PERFETTA" di Mattia Torre.

E poi Paolo Ruffini, Enrico Bertolino, gli stand up di Giorgio Montanini, Angelo Duro, lo storytelling di Federico Buffa e Michele Serra, il mentalista Francesco Tesei in Human, i comici Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Gabriele Cirilli, Katia Follesa e Angelo Pisani e Debora Villa, Gabriella Greison con la sua conferenza spettacolo. L’11 dicembre la musica con Roberto Vecchioni.

A Natale e Capodanno tornerà la più bella commedia musicale del 2018/19 "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA" di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri e le musiche di Armando Trovajoli. Il cast di AGGIUNGI rimane invariato tranne per il ruolo di Consolazione che vede la partecipazione straordinaria di Lorenza Mario.

Il 14 gennaio Giorgio Gallione in qualità di autore e regista presenterà un affresco su calcio e potere in salsa sudamericana "TANGO DEL CALCIO DI RIGORE" con Neri Marcorè, Ugo Dighero e Rosanna Naddeo. Uno spettacolo definito “Tanghedia”, un mix di commedia, tango e tragedia. Dal 23 Gennaio verrà presentato "KINKY BOOTS" diretto da Claudio Insegno, il musical che è stato pluripremiato con i Tony Awards nel 2013. Una storia di amicizia, amore, responsabilità. Musiche di Cyndi Lauper. Compagnia con musica dal vivo e 23 tra attori cantanti e ballerini.

A seguire ritorna "WE WILL ROCK YOU" il musical sulla storia dei Queen diretto da Tim Luscombe. Un'Opera Rock. Altro gradito ritorno in Aprile: "LA DIVINA COMMEDIA-OPERA MUSICAL" diretto da Andrea Ortis musiche di Marco Frisina. Inoltre ci sarà la celebrazione dei 25 anni di Stomp la compagnia nata a Brighton che unisce danza urbana, teatro e musica ritmata con oggetti quotidiani come scope, bidoni etc; la rappresentazione dell’umorismo del cinema muto dato in prestito alla pop art. Dal 23 Marzo una della commedie inglesi più divertenti ora in scena nel West End: "CHE DISASTRO PETER PAN" diretta dal regista Adam Meggido. Sulla scia di “Che disastro di commedia” , il meccanismo farsesco ruota su una compagnia di teatro amatoriale al centro di una scena che subisce ogni tipo di imprevisti mettendo gli attori a durissima prova, ma “the show must go on”.