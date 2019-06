Il ritorno di Cabo, energia e adrenalina rock

Cabo è tornato finalmente dopo 4 anni di lungo silenzio, per la gioia di tutti gli amanti del vero rock made in Italy. Il nuovo singolo è una possente boccata d’aria fresca nel panorama italiano, una vera esplosione di energia e di passione per il rock. “DI QUESTO MONDO” primo estratto del nuovo album è adrenalina pura al 100% senza compromessi e senza pose.

Eleganza, rabbia, energia, arte e cultura, si distendono con forza nelle liriche, cogliendo il meglio dall’immaginato, vissuto e ascoltato. Un mix incandescente di energia, emozioni e chitarre roventi, capace di lasciare senza fiato al primo ascolto. Impossibile resistere al head-bang delle potenti ed eleganti ritmiche arrangiate dal nostro Cabo e suo figlio Zeb.

Il singolo precede l’attesissima uscita del nuovo album dal titolo: BASE RIBELLE, che a giudicare dal singolo, è destinato a lasciare un segno indelebile nella musica rock italiano dell’ultimo ventennio.

L’album è concepito e lavorato insieme la figlio 24enne ZEB Cavallo, giovane talento musicale cresciuto dal padre a suon di pane, musica e passione per l’arte.

“Essere ribelli non è più questione di pose sensuali, droga, vita sregolata o eccessi, ma l’esatto contrario: Lucidità, Passione indomita, Coraggio, amore per la libertà e ricerca della Verità”. Queste le parole del frontman che non smette mai di sorprendere ad ogni suo guizzo in questa nostra

Italia straziata da trapper senza sogni e senza passione . L’album parte proprio dal concetto di Ribellione alle consuetudini di questa nostra epoca: “Essere e non Sembrare, questo è il primo vero atto di ribellione, contro un sistema che ci vuole tutti omologati e abitudinari, come un gregge di pecore senza aspirazioni e coraggio”.