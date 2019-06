Rai Uno al mattino parte da Tuttochiaro

Monica Marangoni è la padrona di casa di Tuttochiaro, il programma che andrà in onda tutti i giorni su Raiuno da lunedì 17 giugno dalle 10.30 alle 11.30. Tuttochiaro è il nuovo segmento estivo della mattina di Raiuno. Una trasmissione di servizio come del resto lo stesso titolo porta a pensare. Accanto a Monica ci sarà Cataldo Calabretta, volto noto ai telespettatori di Raiuno, avvocato, conduttore tv, docente di diritto dell’informazione e opinionista, in Tuttochiaro fornirà i suoi pareri su questioni di diritto e non solo, insieme a Monica daranno consigli utili al pubblico per evitare di essere truffati e raggirati. Insomma, il format sarà uno spazio che si riempie di informazioni utili, incontri, suggerimenti, esperienze pratiche, idee per spendere il proprio tempo libero. Elementi che vanno tutti nella stessa direzione seguendo il principio che la qualità della vita si può migliorare con semplicità e che molti piccoli obiettivi di benessere, nel senso più ampio del termine, sono alla portata di tutti.

“In Tuttochiaro gli argomenti seguiranno una logica narrativa che nasce da accostamenti, similitudini, rapporti di causa-effetto, e tutto ciò che fantasia e libertà di associare potranno suggerire”, spiega la conduttrice, che è anche giornalista professionista e che da ben 15 anni lavora in Rai. “I momenti - aggiunge Monica - fanno parte di un unico flusso e compongono un vero e proprio racconto della giornata”.

Ogni puntata inizia da un angolo bar - rigorosamente salutista, si intende - dove un ospite noto offrirà alla conduttrice una bevanda (succo, centrifuga, estratto: il sano energy drink per affrontare la puntata) che potrà contenere il prodotto protagonista dello spazio successivo. Ad esempio un frutto analizzato con esperti da un punto di vista agronomico, quindi organolettico e nutrizionale, e infine nella sua eventuale appendice gastronomica. Parlando poi dei metodi di conservazione, o del possibile utilizzo ad esempio in campo cosmetico, si entra nel secondo macrotema del programma, l'Economia domestica, che insieme a Benessere, Salute, Medicina e Tempo libero rappresenta uno degli assi portanti della struttura del programma. Economia domestica spiegata attraverso esempi pratici da proporre in studio o in esterni, sempre orientata verso il principio delle tre "R" (Riuso, Riciclo, Risparmio), a cui si aggiungerà la "S" di Sostenibilità ambientale con l'obiettivo di alzare il livello di educazione e consapevolezza degli italiani su questo tema, attualmente percepito nella sua importanza soltanto dal 32% della popolazione adulta.

Tuttochiaro è un programma di Nicola Sisto, Giulio Calcinari, Luisa Grisanti, Samuele Sabatini, Vilma Tiberi, Lucia Zorzi con Stefano Castellano, Federica Cimignoli, Lorena Magliocco, Anna Nella. La regia è di Sergio Spanu.