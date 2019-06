Inizia Temptation Island ma una coppia si è già mollata

È ufficiale: Temptation Island inizierà lunedì 24 giugno alle 21.30 su Canale 5 e non martedì 17 come era stato inizialmente previsto. Dopo giorni di tentennamenti (e ripensamenti) l'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Facebook ufficiale dello show condotto da Filippo Bisciglia. Come consuetudine le sei coppie sono state svelate sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi e ci sono già le prime anticipazioni: una coppia si è già detta addio e ha lasciato il programma, mentre sul fronte dei tentatori spuntano i volti e i corpi palestrati di alcuni ex corteggiatori di “UominieDonne”.

Temptation Island doveva iniziare il 17 giugno subentrando subito al Grande Fratello 16, ma lo start è stato rinviato senza spiegare il motivo. Forse Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi hanno preferito far respirare i telespettatori prima di proporre un altro reality o docu-reality. Oggi l’attesa è finita ed è arrivata l’ufficialità: Temptation Island comincia il 24 giugno, il "Caronte" del viaggio nei sentimenti è sempre Filippo Bisciglia e lo start sarà fuoco e fiamme. Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio, una delle sei coppie ha chiesto il confronto immediato e davanti al falò ha deciso di lasciarsi per sempre.





La sesta edizione del docu-reality, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, si registra in un Resort di lusso in Sardegna. Qui le sei coppie in gioco, grazie alle tentazioni dei single, scopriranno se il loro amore è fatto per durare o è giunto al capolinea. La prima coppia è quella di Katia e Vittorio che partecipano per “quantificare” il loro legame. Lui prova un sentimento più forte rispetto a lei che dichiara: “Io mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché me le ha sempre fatte andare bene, io penso prima a me stessa e poi a lui”. Jessica e Andrea sono reduci da un matrimonio disdetto all’ultimo momento, il ragazzo sa cosa vuole, ma non sa cosa desidera davvero la sua fidanzata che infatti dubita di essere ancora innamorata. Anche Nicola e Sabrina vorrebbero capire se vale la pena investire ancora nel loro rapporto. Sabrina dice: “Sono stata sempre con uomini più grandi di me e mai avrei pensato di stare con un uomo più giovane. Temptation Island mi servirà per comprendere se ho un futuro in questa relazione”. Massimo e Ilaria invece stanno facendo i conti con l’immaturità del ragazzo. Per Ilaria, lui non è adatto a mettere su famiglia: “E’ un po’ infantile”, ma anche Massimo ha dei dubbi: “Per assurdo non mi sento me stesso in casa mia, non riesco più a fare una partita a PlayStation in tutta serenità”. La quinta coppia è formata da Nunzia e Arcangelo. La bella mora rivela: “Me ne ha fatte passare tante, a Temptation vorrei fugare i miei dubbi, il nostro legame non è stabile” e il fidanzato promette trash: “E’ la donna più importante della mia vita, ma non significa che deve essere l’unica. La vita è una”. Infine la sesta coppia: Cristina e David che sbarcano direttamente dal Trono Over di “UominieDonne” come un anno fa fecero Ida e Riccardo (a loro Temptation non ha portato fortuna). Cristina non è sicura: “Ci sono tantissime discussioni anche per futili motivi”, mentre per David è un vero e proprio test: “Io sono innamorato e voglio creare la famiglia del Mulino Bianco, se dovessi capire che non è la donna della mia vita meglio lasciarsi subito che tra un anno magari dopo un figlio”. C’è una discreta attesa anche sui nomi dei tentatori e delle tentatrici, una delle autrici storiche, Raffaella Mennoia, ha fatto intendere che alcuni volti erano già approdati alla corte di Maria De Filippi e la pagina Instagram “UominieDonne_witty” ha effettuato dei controlli incrociati scoprendo che alcuni corteggiatori delle troniste di questa stagione (Teresa, Mara, Giulia ed Angela) hanno il profilo fermo da un po’ di tempo. In genere questo indica che non sono in possesso dei cellulari e che quindi stanno partecipando al programma (è vietato l’uso dei telefonini, nda). I possibili single sarebbero Giulio Raselli, Flavio Barattucci, Kevin Basili, Rodolfo Salemi e Alessandro Vannucci. Ma a questi tentatori se ne devono aggiungere altri 8 e dunque potrebbero esserci anche volti di “UominieDonne” visti in passato. Ancora top secret i nomi delle tentatrici. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’estate dei reality.