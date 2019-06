Sul Love boat salgono vip e beneficenza

Una serata all’insegna del buon umore e della solidarietà. Domani, 13 giugno, alle 21 alla Sala Umberto di Roma è di scena «Love boat vip», commedia scritta e diretta da Cinzia Berni, con le coreografie di Gianluca Bessi. Prendendo spunto dal celebre telefilm degli anni Ottanta si troveranno tante celebrità, tra le quali sarà facile riconoscere i protagonisti delle cronache mondane e con l’occasione osservare con occhio critico alcuni personaggi venuti alla ribalta nella società di oggi. Ad occuparsi degli ospiti ci penserà il personale della nave comandato dal serafico e ironico Capitano Stubing, insieme all’estroverso commissario di bordo Gopher, all’affascinate medico dr. Adam e alla deliziosa Julie, direttrice di crociera. I bizzarri passeggeri daranno del filo da torcere all’equipaggio, tra capricci e avventure romantiche davvero divertenti.

Sul palco una compagnia di non professionisti con la passione per il teatro e il cuore grande: Guglielmo Carabba Tettamanti, Gioia Crespi, Filippo Massimo Lancellotti, Giovanni Trimarco, Giorgio Mancuso, Margherita D’Amico, Lucrezia Frescobaldi, Leontina Pallavicino, Chiara Anguissola D’Altoè, Ginecra Carrassi del Villar, Vincenzo Filippone Thaulero, Lavinia Rebecchini, Urania Carrassi Del Villar, Pietro del Gallo di Roccagiovine, Elena Maria Prosperini. Tutti insieme per una nobile causa: sostenere l’associazione «Raggio di Sole Onlus» che si occupa della riabilitazione per persone con disabilità derivante da ritardo mentale.

Fondata nel 1963 da alcuni genitori, con lo scopo di creare un luogo sicuro che garantisse tranquillità e certezza ai loro figli e ad altri ragazzi, la struttura sanitaria offre ai suoi utenti un programma di riabilitazione personalizzato nonché una casa agli ospiti residenziali. In estrema sintesi, le finalità dell’istituto sono quelle di favorire l'adattamento sociale, l'autonomia e l'integrazione dei nostri pazienti e di facilitare la loro partecipazione attiva all'interno dei processi riabilitativi.

Dal 2001, la Regione non ha più aggiornato le rette (a fronte di un notevole incremento del costo della vita), mettendo a serio rischio la sopravvivenza dell’associazione. Lo spettacolo della compagnia di Cinzia Berni rientra tra le attività di fund raising. Sono ormai 4 anni che il ricavato dello spettacolo viene devoluto alla Onlus. Per info: www.raggiodisoleonlus.it