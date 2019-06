Baudo fa il botto. E gli fa gli auguri anche Romina

Romina Power fa gli auguri a un grand'uomo. Non Al Bano, ma Pippo Baudo che ha compiuto 83 anni e tagliato il traguardo dei 60 anni di carriera. Ospite de “La Vita in Diretta”, la Power ha rivolto un pensiero al decano della televisione: “Ti vogliamo bene, questo lo sai, ci sono i ricordi del passato e ci saranno i ricordi del futuro e tu sarai sempre nel nostro cuore, sempre. Lui è un amico di tante persone, non soltanto mio. Si fa voler bene Pippo, si è sempre fatto voler bene, non è cambiato per nulla in questo e si merita tutti i festeggiamenti che gli stiamo facendo. Pippo rappresenta il Pippo nazionale”.

E i telespettatori hanno voluto partecipare numerosi alla festa di compleanno dell’uomo che ha “inventato la televisione”. Il programma che Rai1 ha dedicato venerdì 7 giugno al suo presentatore storico, “Buon Compleanno…Pippo”, ha conquistato 4.201.000 spettatori pari al 22.9% di share. Tre volte di più del film su Canale 5 "Atomica Bionda" (1.400.000 spettatori pari al 7.6% di share).