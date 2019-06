Botto finale, "Ballando" da record

Finale con il botto per “Ballando con le Stelle 2019”. Il dancing show di RaiUno chiude con 4.704.000 spettatori pari al 26.4% di share (4.156.000 per il 18.8% nel segmento Ballando… Tutti in Pista). Lo Speciale Ciao Darwin “Darwin di Donatello” su Canale 5 ha interessato 2.756.000 spettatori pari al 16.4% di share.

La quindicesima edizione del programma capitanato da Milly Carlucci è da incorniciare: la media dei dati Auditel è stata costantemente superiore agli anni passati (un +300.000 telespettatori) tanto da aver ripetutamente battuto il competitor “Amici18” e l’ultima puntata ha registrato quasi 800.000 telespettatori e circa il 2% di share in più rispetto al 2018. È l’ultima puntata più vista dal 2013. Un successo cristallino per l’edizione più europea di tutte: coppa e corona sono andate al testosteronico Lasse Matberg (infortunatosi in modo serio proprio nella finalissima a due con Ettore Bassi), ufficiale di Marina dai muscoli intagliati nelle querce norvegesi, ma squisiti come le more artiche.