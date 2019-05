A Chi l'ha Visto Pamela Prati fa scena muta

Pamela Prati ospite a “Chi l’ha visto?” ha sollevato un’ondata di polemiche sull’opportunità dell’invito, ma Federica Sciarelli ha spiegato: “Era una provocazione”.

La vicenda delle finte nozze di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone è ormai agghiacciante (“un verminaio immorale” l’ha definito Cecchi Paone): non solo il marito fake, ma anche un bambino che doveva fingere di avere un tumore alla gola. Barbara d’Urso sta “sverminando” la storiaccia da circa un mese e il suo programma è il luogo adatto. Diverso invece il discorso per Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse e truffate con rigore e serietà.

La decisione di ospitare Pamela Prati (a titolo gratuito) a “Chi l’ha visto?” ha suscitato molte perplessità, ma la conduttrice ha spiegato: “Tutti parlano di Pamela Prati e del fantomatico marito, ma nessuno parla delle donne invisibili, quelle che non fanno parte del mondo dello spettacolo, che sono state truffate nei loro affetti e nella loro dignità. Nessuno ne parla, ecco perché abbiamo invitato Pamela Prati, la nostra era una provocazione. Si tratta di un’emergenza, si tratta delle vostre madri, delle vostre sorelle, amiche e anche dei vostri padri”.

La Sciarelli ha messo sotto la lente di ingrandimento le truffe amorose e più tardi ha aggiunto: “Mark Caltagirone è finito perfino nelle rassegne stampa politiche, tutti ne parlano e chi non sapeva se l’è fatto raccontare. E' un caso nazionale. Ci cascano anche persone mature e strutturate (…). Ringrazio Pamela per aver accettato l’invito, la sua grande visibilità ci ha permesso di gettare una luce importante su queste truffe”. Pamela Prati ha assistito alla trasmissione seduta in un angolo, da sola e in silenzio. Presenza fantasma per la promessa sposa dell’inesistente Mark Caltagirone. Alla fine aveva gli occhi velati di lacrime, forse al pensiero di cosa aveva combinato.