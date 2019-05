Il tronista molla i freni, sesso in diretta sull'Isola spagnola

Via i vestiti e via l’ultimo tabù: ecco il sesso in tv. All’Isola dei Famosi spagnola, due concorrenti, tra gemiti e movimenti ondulatori sussultori, hanno fatto sesso davanti alle telecamere. Lui è Fabio Colloricchio ex tronista di “UominieDonne” che alla fine del trono scelse la bellissima Nicole Mazzoccato. Quattro anni d’amore e di recente la rottura. Il modello argentino ha cercato di dimenticare Nicole partecipando a Supervivientes (L’Isola dei Famosi in Spagna) e a quanto pare c’è riuscito. Ha conosciuto e si è innamorato di Violeta una ragazza dai tratti somatici molto simili a quelli dell’ex fidanzata. Ebbene, qualche sera fa, i due hanno ceduto alla passione consumando un rapporto sessuale in spiaggia incuranti degli operatori che riprendevano la scena.

Adesso è bufera sulla produzione che ha mandato in onda gli attimi di intimità, mentre la Nicole Mazzoccato ha affidato il suo pensiero ai social: “Per rispetto vi chiedo di non accostarmi più alla precedente relazione, soprattutto per rispetto del mio nuovo compagno. Le cose più belle che fanno parte di me sono avere anima e pudore, non sopporto di dover scendere a compromessi. Non tollero la gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Non voglio far parte di tutto questo. So che capirete”.