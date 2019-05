"Donna Pamela" vola a Zanzibar, la Prati a Chi l'ha visto?

Pamela Perricciolo a Zanzibar, Eliana Michelazzo dal medico per curare la seminfermità mentale, Pamela Prati dall’avvocato per circonvenzione d’incapace. Il tridente non gioca più insieme e adesso si salvi chi può. Domani Eliana Michelazzo tornerà a “Live Non è la d’Urso” per aggiungere qualche altro originale ghirigoro alla vicenda “nozze fake di Pamela Prati e Mark Caltagirone” e in contemporanea – Dagospia dixit – Pamela Prati sarà ospite di Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?” in qualità di testimonial sul pericolo delle truffe online.

Il sito di Roberto D’Agostino però solleva dubbi sull’opportunità della Prati in un programma del servizio pubblico: “Può il servizio pubblico ospitare un’ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani? Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre? La Rai ha chiarito quanto era il compenso alla Prati per le ospitate dalla Venier (ma non dalla Balivo), forse andrà gratis visto che oggi sul “Fatto Quotidiano’’ la sua agente (e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro da Verissimo?”.

L’ultima a parlare in ordine di tempo e anche quella che più si è avvicinata alla verità dei fatti è stata la Perricciolo. Nell’intervista a Selvaggia Lucarelli, dichiara: “Non sono io Mark Caltagirone. C’è un Marco che veniva al mio ristorante, forse era lui (…) Cosa dico? Che lo abbiamo inventato noi tre? Sì è andata così. Pensa che figura di me**a. Io per fortuna me ne sto andando a Zanzibar, apro un resort. Abbiamo creato il personaggio dell’anno: c’è il gusto del gelato Caltagirone, le magliette, all’autogrill le signore mi offrono il caffè e mi chiedono se la Prati si sposa. Non è una vittima, non lo so con chi chattava, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Poi io lo sapevo che Pamela era consapevole, le password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata. Ora ne parlo con gli avvocati e dirò la verità. Farò un comunicato a Dagospia. Io dico che abbiamo cazzeggiato con le password, ma le altre non lo diranno mai. È la verità più o meno. È stato tutto un gioco, Eliana ha voluto che firmassimo un documento di riservatezza il 1° aprile: che vittima è quella che tace e chiede di tacere? Le ho detto: ma pensi di ripulirti?”.

La Perricciolo ha anche ammesso che Simone Coppi, il finto marito di Eliana, era un profilo fake gestito dalla stessa Michelazzo e svela altri altarini allontanando l’ipotesi di plagio: l’ex “sorella” va dalla d’Urso per 7.000 euro a puntata e ne ha un tot assicurate, le era stato promesso il Grande Fratello, ma l’.a.d. Piersilvio Berlusconi si è messo di traverso, la società Aicos, la Jaguar e la casa sono intestate all’ex corteggiatrice che ha debiti come la pensionata da 1200 euro al mese Pamela Prati. Ma “non vuole si sappia”.