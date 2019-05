Mark Caltagirone, parla "Donna Pamela" e incastra definitivamente la Prati

Pamela Perricciolo, meglio nota come la "Donna Pamela" del falsissimo matrimonio di Pamela Prati con l'icona fake Mark Caltagirone, ha taciuto per mesi, si è nascosta, ha abusato di farmaci quando il castello di bugie e lacrime inesistenti è crollato e alla fine ha parlato. La Perricciolo ha rilasciato un'intervista a Selvaggia Lucarelli de "Il Fatto Quotidiano" e ha detto la verità. Sì, lei l'ha detta e ora il puzzle comincia a comporsi per davvero. Dagospia, che per primo ha scoperto la truffa ha anticipato alcuni stralci dell'intervista: “Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia, la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo (...). Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no?”.

La manager conferma i problemi economici della Prati: "È stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7.000 euro a puntata dalla D'Urso, io non voglio né soldi né la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica in le è stato pignorato".