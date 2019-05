Cambio di rete per il conduttore di "Che Tempo Che fa". Fabio Fazio verso il trasloco a Rai2 dopo le polemiche delle scorse settimane. Il presentatore televisivo avrebbe incontrato stamattina il direttore di Rete Carlo Freccero proprio per discutere del suo passaggio dalla prossima stagione. Sul tavolo ci sono già ipotesi concrete, tra cui la possibilità di un'anteprima nel preserale. Le trattative dunque sono in corso e quella di Rai2 è l'ipotesi più accreditata.