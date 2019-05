Domenica in chiude. Venier in lacrime (e ancora in bilico)

Mara Venier chiude la sua decima stagione di “Domenica In”, ma non scioglie la riserva sull’anno prossimo e con un filo di imbarazzo lascia tutti con il fiato sospeso: “Tra poco saprete”. Zia Mara conduce l’ultima puntata di “Domenica In” indossando una maglietta con la scritta “Grazie a tutti voi”. È commossa fin dall’inizio quando accoglie Romina Power che ha tenuto a battesimo il suo ritorno in Rai, dopo 4 anni di insensato esilio. Con l’ex moglie di Al Bano c’è anche la figlia Romina jr. L’intervista gioca sul tema caldo di queste settimane: Mark Caltagirone. “Romina hai una luce particolare negli occhi. Mi hai portato il tuo nuovo compagno? Non c'è? Ah famo come l'altro?!", ci si mette anche la piccola Romina: “Sarà fidanzata con il fratello di Mark”. Ma la vera sorpresa arriva poco dopo: Romina accenna alla sua causa a favore degli elefanti uccisi dai trafficanti d’avorio, ma non c’è tempo e dice: “Te ne parlerò la prossima volta”. La Venier: “Eh no questa è l’ultima puntata”. La Power si invita per la prossima stagione e la Venier tergiversa, sorride, guarda il pubblico che la riconferma a gran voce (giustamente vista la bravura dimostrata nel resuscitare un programma comatoso e nel stuccare le carenze organizzative) e sussurra: "Eh ragazzi....Tra poco si saprà".

Dunque, è vero: la firma sul nuovo contratto non c’è ancora. A fine puntata, Mara Venier si prende tutto lo spazio e il tempo necessari per accommiatarsi in modo adeguato: “Grazie a chi mi ha accompagnato in queste 37 puntate. Ero spaventata e vivevo l’incertezza di tornare dopo 4 anni, non sapevo come sarebbe andata ed è andata benissimo. Ringrazio tutti voi, ma il ringraziamento più grande va a casa. E’ stata la mia decima edizione, la più difficile, la più emozionante, la più faticosa, ma sicuramente la più bella. Ci ho messo la mia vita dentro, le gioie e i dolori. Ci ho messo Mara. Una Mara totalmente libera. E io sono questa. E’ andata benissimo e quindi dai… vi ho dato poco fastidio…”. Mara Venier non trattiene le lacrime quando abbraccia il marito Nicola Carraro e i due figli Elisabetta e Paolo. Romina jr chiosa: “Ti volevo ringraziare per aver ridato agli italiani la domenica che meritano”. Sipario, ma solo fino a settembre. Così si augurano i telespettatori e i social.