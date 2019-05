De Girolamo "bocciata" e scoppia la guerra contro i giudici

A “Ballando con le Stelle” nuovo round tra la coppia formata da Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo e i giudici Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione di tango, Nunzia e Raimondo si sono presentati davanti alla giuria per ricevere il voto, ma Guillermo Mariotto ha sorriso luciferino: “Sei pesante, Nunzia”, Raimondo Todaro ha difeso la partner replicando che la donna ha lo stesso peso di sempre e ha iniziato a battibeccare, Mariotto ha alzato gli occhi al cielo - come Selvaggia Lucarelli - e ha alzato la voce: “Tutto questo spettacolino con me non attacca. Io non mi presto. Io dico che è sempre ordinaria, ordinaria. La parola giusta me l’ha data mia mamma ieri sera quando sono tornato a casa. Ha detto ‘non c’è niente da fare lei resta ordinaria’”. La De Girolamo si è sentita colpita e ha reagito facendosi paladina delle donne normali: “In Italia non siamo tutte Carla Fracci. Ci sono donne come me e sapete che vi dico? Che siamo contente così! Viva le donne normali”, mentre Todaro ha rintuzzato: “Se tu mi dici che è ordinaria va bene, se mi dici che è pesante allora no. Voi esprimete sempre un giudizio sulla persona, dovete giudicare il ballo”.

Milly Carlucci è intervenuta nell’aspra contesa per ricordare di mantenere toni civili (magari come quelli della serata precedente quando davanti a Massimo Giletti, grande amico della De Girolamo, i giurati si erano astenuti da queste critiche, nda). La Lucarelli sbuffando ha pizzicato Todaro: “Sei petulante! Tanto lo abbiamo capito che quest’anno Nunzia si è ritagliata il ruolo di populista e tu quello del polemico. Sto esprimendo un parere sul vostro comportamento perché sono 10 minuti che polemizzate con Mariotto. La pesantezza non era sul peso, quindi anche meno la scena di difendere le donne curvy visto che te sei magra e hai un bel fisico… Mariotto diceva è che ora il livello è alto, siamo in semifinale e voi siete rimasti un gradino sotto” e rivolta a Todaro: “I giudizi li diamo noi. Tu non sei un giudice. Vuoi venire a sederti qua?” e il maestro: “Scusami Selvaggia, in realtà io nella vita sono giudice internazionale”. Quando Fabio Canino ha espresso la sua opinione: “Raimondo ha capito che se ci dà contro, il pubblico gli dà il voto, ma siamo stufi di voi”, la De Girolamo è partita in quarta: “Vi consiglio di fare come me, di andare sui social a fine puntata e leggere i commenti: sono stufi di voi, non di noi! I commenti tecnici di Carolyn Smith sono gli unici che accetto volentieri”.

Il giudice per una notte, il giornalista Alberto Matano, ha invitato tutti alla calma riconoscendo che alcuni commenti della giuria sono stati feroci e la Lucarelli: “Ma quali?!”. Risultato? La coppia è approdata in finale.